"Худший защитник РПЛ? Бабич! Противно смотреть на него, он без рук играть не умеет. Здоровый, но глупый кобёл. Он только хватает за майки, трусы, а ему соображать надо. Так нельзя в футбол играть. Это не борьба, а интеллектуальный вид спорта. Сначала голова должна работать, а потом ноги и всё остальное. Меня тошнит уже от Бабича!", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Срджан Бабич является игроком московского "Спартака" с августа 2023 года. С тех пор сербский защитник в составе красно-белых принял участие в 49 официальных матчах, забил 5 голов, отдал 1 голевую передачу, получил 14 желтых карточек (одна из них стала второй в матче).
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Пономарёв: меня тошнит уже от Бабича! Худший защитник РПЛ!
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев поделился своим мнением, кого считает худшим защитником в Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"