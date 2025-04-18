"Я вообще не понимаю, что вы все с этим Дзюбой носитесь. Это какой-то сильный игрок что ли? Ну, забил больше всех, но учитывать надо, кто сейчас в чемпионате играет. Уровень лиги у нас упал. Не видите этого что ли? И я в нынешнем чемпионате в 80 лет забивать смогу", — приводит слова Гаврилова Legalbet.
36-летний нападающий Артем Дзюба в текущем сезоне выступает в тольяттинском "Акроне". На счету форварда в составе команды из Самарской области 18 появлений на поле в официальных матчах, 7 забитых голов и 4 отданные передачи.
Напомним, в марте 2025 года Артём Дзюба сумел победить два бомбардирских рекорда Александра Кержакова: сперва он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а затем - лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Гаврилов: Дзюба сильный игрок что ли? В нынешней РПЛ и я в 80 лет забивать смогу
Ветеран московского "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о нападающем тольяттинского "Акрона" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"