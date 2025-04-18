Медведев - о ситуации в "Химках": требуются более строгие критерии при лицензировании клубов

- Мы рады сохранению спортивных принципов и целостности чемпионата РПЛ. Во избежание таких ситуаций требуются более строгие критерии и подходы при лицензировании клубов, - сказал Медведев корреспонденту Sport24.
В пятницу президент РПЛ Александр Алаев встретился с игроками подмосковной команды и обещал урегулировать финансовые вопросы. Позднее Александр заявил, что на ближайший матч с "Зенитом" "Химки" приедут с основным составом.
Встреча между "Зенитом" и "Химками" состоится 20 апреля в 16:30 на "Газпром-Арене". Сине-бело-голубые идут на второй строчке, набрав 50 очков в 24 матчах, а "Химки" - на 12-й, имея 23 очка в стольких же встречах.