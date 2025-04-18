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Медведев - о ситуации в "Химках": требуются более строгие критерии при лицензировании клубов

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о ситуации в "Химках", где футболисты бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате.
Фото: "Чемпионат"
- Мы рады сохранению спортивных принципов и целостности чемпионата РПЛ. Во избежание таких ситуаций требуются более строгие критерии и подходы при лицензировании клубов, - сказал Медведев корреспонденту Sport24.

В пятницу президент РПЛ Александр Алаев встретился с игроками подмосковной команды и обещал урегулировать финансовые вопросы. Позднее Александр заявил, что на ближайший матч с "Зенитом" "Химки" приедут с основным составом.

Встреча между "Зенитом" и "Химками" состоится 20 апреля в 16:30 на "Газпром-Арене". Сине-бело-голубые идут на второй строчке, набрав 50 очков в 24 матчах, а "Химки" - на 12-й, имея 23 очка в стольких же встречах.

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