«У Лукина может быть незавидная судьба в ЦСКА в ближайшее время, потому что основными являются Дивеев и Роша, шансов проявить себя у Матвея мало. Было бы здорово, если бы Николич больше доверял молодым. Сейчас нужно дождаться завершения сезона, а потом посмотреть на итоги и на задачи, которые будут поставлены перед командой на следующий сезон. Но именно сейчас Лукину нужна регулярная игровая практика», — заявил Масалитин «РБ Спорт».
Напомним, что это уже третий сезон, когда воспитанник клуба привлекается к игре за главную команду ЦСКА. В текущем сезоне 20-летний защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с армейцами действует до конца сезона. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.
После 24 туров ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков.
Масалитин: у Лукина может быть незавидная судьба в ЦСКА
Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о перспективах защитника Матвея Лукина в армейском клубе.
Фото: ФК ЦСКА