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Масалитин: у Лукина может быть незавидная судьба в ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о перспективах защитника Матвея Лукина в армейском клубе.

Фото: ФК ЦСКА
«У Лукина может быть незавидная судьба в ЦСКА в ближайшее время, потому что основными являются Дивеев и Роша, шансов проявить себя у Матвея мало. Было бы здорово, если бы Николич больше доверял молодым. Сейчас нужно дождаться завершения сезона, а потом посмотреть на итоги и на задачи, которые будут поставлены перед командой на следующий сезон. Но именно сейчас Лукину нужна регулярная игровая практика», — заявил Масалитин «РБ Спорт».

Напомним, что это уже третий сезон, когда воспитанник клуба привлекается к игре за главную команду ЦСКА. В текущем сезоне 20-летний защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с армейцами действует до конца сезона. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

После 24 туров ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 47 очков.

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