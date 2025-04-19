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Черданцев: Мартинс представлялся корявеньким полузащитником, а сейчас превратился в одного из лучших полузащитников чемпионата

Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев в интервью «Матч ТВ» отметил внушительный прогресс полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса этой весной.
Фото: ФК "Спартак"
«Немного странно, что Мартинс сейчас — лучший у «Спартака» при таких дорогих трансферах. Поначалу Кристоферу отводилась скромная роль, удивительно, что сейчас он стал одним из лидеров. В первые сезоны его пребывания в России его способности были скрыты от нас. Мартинс представлялся корявеньким полузащитником силового плана, а оказывается, что он хорош на мяче, играет головой. Кристофер — открытие тренерского штаба Станковича. Они разглядели в нем футболиста с атакующим потенциалом, в обороне он тоже отрабатывает. Кристофер превратился в одного из лучших полузащитников чемпионата», — заявил Черданцев «Матч ТВ».

Кристофер Мартинс стал игроком московского «Спартака» летом 2022 года, перейдя из «Янг Бойз» за 7 миллионов евро. За время, проведённое в команде, он принял участие в 101 матче, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 6 миллионов евро.

После 24 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

Сегодня, 19 апреля, красно-белые проведут свой следующий матч на выезде, встречаясь с тольяттинским «Акроном».

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