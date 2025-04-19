Дзюба - после матча со "Спартаком": сегодня мы знаем, кто был лучший на поле

- Спасибо большое за поздравления! Рекорд побил, я счастлив! Но победа важнее. Но сегодня мы знаем, кто лучший был на поле. Ничего не намекаю. Думайте сами, - сказал Артём корреспонденту "Чемпионата".
Команда Заура Тедеева проиграла красно-белым в домашнем матче 25 тура РПЛ со счетом 2:3, упустив преимущество в 2 мяча. На 23 минуте Артём Дзюба реализовал пенальти, тем самым оформив 268-е результативное действие в чемпионате России, побив рекорд Дмитрия Лоськова.
На данный момент "Акрон" занимает девятую строчку в таблице, набрав 28 очков в 25 матчах. Следующий тур тольяттинцы проведут на выезде с "Химками" 27 апреля.