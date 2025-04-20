"Было ли ошибкой променять Сергеева на Соболева? А вдруг сейчас Соболев забьёт какой-то решающий гол? Он может каким-то голом закрыть все вопросы по нему. Я бы не стал преждевременно оценивать. Всё-таки Соболев и в "Спартаке" играл не последнюю роль. Одним голом можно перевернуть всё. Это на заметку всем критикам. Если Соболев забьёт золотые голы, то все поменяют своё мнение о нём", - приводит слова Кирьяков Legalbet.
Нападающий Александр Соболев в августе 2024 года пополнил ряды футбольного клуба из Санкт-Петербурга - "Зенит". В составе сине-бело-голубых форвард с тех пор 24 раза появлялся на поле в официальных матчах, 4 раза поразил ворота соперников, 2 раза отдал одноклубникам голевые передачи, получил от судей 3 предупреждения.
На данный момент "Зенит" в Российской Премьер-Лиге имеет в своем активе 50 очков, с которыми команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков при наличии у петербургского клуба одного матча в запасе.
Кирьяков рассказал, что нужно сделать Соболеву, чтобы о нем поменяли свое мнение
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков высказался о нападающем петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"