- Подвернул голеностоп, он очень сильно опух. Но вроде ничего криминального нет. Сегодня у них выходной, с завтрашнего дня приступит к работе с реабилитологом. В принципе, в перспективе вполне возможно, что он будет готов к следующей игре, - заявил Кузьмичёв "Матч ТВ".
Напомним, 19 апреля команда Михаила Галактионова в домашнем матче 25 тура РПЛ переиграл нижегородский клуб со счетом 3:0. Голами отличились Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев и Артём Карпукас. Полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков получил повреждение, вследствие которого на 79-й минуте был заменен.
На данный момент команда Михаила Галактионова идет пятой в таблице, имея в своем активе 44 очка в 25 матчах. В следующем туре "Локомотив" на выезде встретится с "Ростовом". Встреча состоится 26 апреля.
Агент Батракова - о повреждении Алексея в матче с "Пари НН": подвернул голеностоп, но вроде ничего криминального нет
Агент Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв поделился информацией о повреждении полузащитника в матче 25 тура РПЛ против "Пари НН" (3:0).
Фото: ФК "Локомотив"