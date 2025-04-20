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Нагорных - о травме Годяева: слава богу, нет перелома

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился информацией о травме полузащитника "железнодорожников" Данилы Годяева в матче с "Пари НН" (3:0).
Фото: "Чемпионат"
- У Данилы, слава богу, нет перелома — сильное повреждение надкостницы, медицинская служба клуба с ним занимается. Сколько времени потребуется для восстановления пока сказать сложно. Он мужественный парень. Весь клуб желает ему скорейшего выздоровления!» — сказал Нагорных в интервью ТАСС.

Напомним, 19 апреля в матче между "Локомотивом" и "Пари НН" (3:0) полузащитник нижегородцев Никита Каккоев совершил грубое нарушение против Данилы Годяева, за что был удален с поля, а игрок "железнодорожников" получил травму.

Благодаря победе, "Локомотив" поднялся на пятую строчку в чемпионате, обойдя "Динамо" на одно очко, однако у бело-голубых матч в запасе.

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