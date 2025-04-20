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Деменко: игрокам "Химок" некуда деваться - им придется играть, даже если не платят

Экс-игрок "Кубани" Максим Деменко высказался о ситуации в "Химках, где, как сообщалось, есть долги по зарплате перед игроками.
Фото: ФК "Химки"
- У "Химок" тяжёлый случай в том плане, что футболистам не выдают зарплату, и ребята организовывают бойкот. Затем приезжает Алаев, который максимально старается, чтобы команда доиграла чемпионат. В любом случае игрокам "Химок" некуда деваться — им придётся играть, даже если не платят, - сказал Деменко корреспонденту "Чемпионата".

Напомним, ранее сообщалось, что игроки "Химок" бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплате и на матче с "Зенитом" отправиться состав дубля. Однако, позже клуб посетил президент РПЛ Александр Алаев и вскоре заявил, что футболисты подмосковной команды вернулись к тренировкам и на выезд в Санкт-Петербург отправятся основным составом.

На данный момент "Химки" идут на 12-м месте с 23 очками в 24 матчах. Встреча с "Зенитом", сегодня в 16:30.

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