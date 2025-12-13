Мостовой назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

"Краснодар" — главный фаворит в этом сезоне за золото РПЛ, сейчас они показывают отличный футбол. У них внутри все стабильно, есть костяк команды, который и обеспечивает результат", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
После 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на один балл.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами России. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Фото: РФС