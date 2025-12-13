Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Бернли
1 - 2 1 2
Фулхэм1 тайм
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
КремонезеЗавершен
Парма
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
3 - 1 3 1
БрестЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Мостовой назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал фаворита в борьбе за золотые медали РПЛ.
Фото: РФС
"Краснодар" — главный фаворит в этом сезоне за золото РПЛ, сейчас они показывают отличный футбол. У них внутри все стабильно, есть костяк команды, который и обеспечивает результат", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

После 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на один балл.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "быки" впервые в истории стали чемпионами России. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

