Представитель Дзюбы: наш футбол заслуживает, чтобы Артем еще поиграл

"Новый контракт Артема с "Акроном"? Обсудим в конце сезона его будущее в целом. Как и другие предложения, если они будут. Эта позиция с прошлого года не менялась. Надеюсь и предполагаю, что Дзюба не закончит карьеру летом, но решать ему. Думаю, наш футбол заслуживает, чтобы Артем еще поиграл, если будут силы и желания", - цитирует Гольдмана Sport24.
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" в Российской Премьер-Лиге 16 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт форварда с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
После 18 сыгранных туров тольяттинцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе.
Фото: ФК "Акрон"