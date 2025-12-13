Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Бернли
1 - 2 1 2
Фулхэм1 тайм
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
КремонезеЗавершен
Парма
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
3 - 1 3 1
БрестЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Представитель Дзюбы: наш футбол заслуживает, чтобы Артем еще поиграл

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда "Акрона" Артема Дзюбы, высказался о будущем нападающего.
Фото: ФК "Акрон"
"Новый контракт Артема с "Акроном"? Обсудим в конце сезона его будущее в целом. Как и другие предложения, если они будут. Эта позиция с прошлого года не менялась. Надеюсь и предполагаю, что Дзюба не закончит карьеру летом, но решать ему. Думаю, наш футбол заслуживает, чтобы Артем еще поиграл, если будут силы и желания", - цитирует Гольдмана Sport24.

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" в Российской Премьер-Лиге 16 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт форварда с тольяттинцами рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.

Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.

После 18 сыгранных туров тольяттинцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе.

