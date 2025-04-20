"У Эраковича и Мантуана повреждения, они не смогут принять участие в матче. С ними, наверно, играли бы по другому", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Встреча 25 тура российской Премьер-лиги, в которой "Зенит" примет на своем поле в Санкт-Петербурге подмосковные "Химки", состоится сегодня, 20 апреля. Матч пройдет на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток главного арбитра поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени.
На данный момент команда Сергея Семака набрала 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Семак рассказал, почему Эракович и Мантуан не сыграют в 25-м туре РПЛ с "Химками"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил об отсутствующих в матче 25?го тура чемпионата России против "Химок".
Фото: ФК "Зенит"