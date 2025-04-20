«Кого можно назвать лучшим тренером чемпионата? Никого. Я всю жизнь играл в футбол, много лет живу после футбола, объясните мне, что значит хороший или лучший тренер.
До зимней паузы Николича как только ни покрывали, что только не говорили, и хотели уже увольнять. У нас год назад кричали, что Абаскаль чуть ли не входит в число влиятельных футбольных людей. Представляете, нонсенс какой? Мистика! Про футбол нам уже рассказывают люди, которые не играли. Поэтому о каких определениях речь? Сегодня ты выиграл с командой — ты лучший. Завтра ушел в другую, и тебя через месяц убрали.
С командой, в которой есть бюджет и футболисты, ты всего добьешься, а без этого — никогда. Ясно, что с «Зенитом» ты не будешь худшим никогда», — заявил Мостовой «РБ Спорт».
Следует отметить, что в начале марта этого года Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.
После получения лицензии Александр Мостовой заявил, что будет рассматривать только предложения из РПЛ.
В настоящее время в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар», набравший 55 очков. На втором месте располагается «Зенит» с 53 очками. Третье место занимает «Спартак», который имеет в своём активе 50 очков. Замыкает четвёрку лучших ЦСКА, имея 48 очков.
Мостовой: никакого лучшего тренера в РПЛ нет — всё зависит от бюджета клуба
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не видит никого, кого можно было бы назвать лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам 24 туров.
Фото: ФК ЦСКА