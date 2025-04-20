Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торпедо
19:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
13:30
УдинезеНе начат
Кальяри
16:00
ФиорентинаНе начат
Дженоа
19:00
ЛациоНе начат
Парма
21:45
ЮвентусНе начат

Мостовой: никакого лучшего тренера в РПЛ нет — всё зависит от бюджета клуба

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не видит никого, кого можно было бы назвать лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам 24 туров.
Фото: ФК ЦСКА
«Кого можно назвать лучшим тренером чемпионата? Никого. Я всю жизнь играл в футбол, много лет живу после футбола, объясните мне, что значит хороший или лучший тренер.

До зимней паузы Николича как только ни покрывали, что только не говорили, и хотели уже увольнять. У нас год назад кричали, что Абаскаль чуть ли не входит в число влиятельных футбольных людей. Представляете, нонсенс какой? Мистика! Про футбол нам уже рассказывают люди, которые не играли. Поэтому о каких определениях речь? Сегодня ты выиграл с командой — ты лучший. Завтра ушел в другую, и тебя через месяц убрали.

С командой, в которой есть бюджет и футболисты, ты всего добьешься, а без этого — никогда. Ясно, что с «Зенитом» ты не будешь худшим никогда», — заявил Мостовой «РБ Спорт».

Следует отметить, что в начале марта этого года Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.

После получения лицензии Александр Мостовой заявил, что будет рассматривать только предложения из РПЛ.

В настоящее время в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар», набравший 55 очков. На втором месте располагается «Зенит» с 53 очками. Третье место занимает «Спартак», который имеет в своём активе 50 очков. Замыкает четвёрку лучших ЦСКА, имея 48 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится