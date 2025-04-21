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Орлов удивился поведению Латышонка: зачем тянуть время при счете 1:0?

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Химками» (1:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
«Такой футбол называют валидольным. Но что меня прежде всего удивило? При счете всего лишь 1:0 Латышонок во втором тайме ловил мяч и не торопился начинать атаки, вводить его в игру. А тянул время! А в чем логика? Я этого совершенно не понял. Ну любая ошибка вблизи твоих ворот может привести к ответному голу — 1:1. И как быть?» — заявил Орлов «СЭ».

Единственный мяч на 22-й минуте матча забил нападающий сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

После 25 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка. Лидирует же «Краснодар», имея в активе 55 баллов.

26 апреля «Зенит» сыграет с московским «Динамо» на выезде на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

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