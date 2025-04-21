«Выход на замену Соболева? У него почти не было удачных действий. Помните эпизод, когда Александр выиграл мяч в воздухе, отдал Глушенкову, а тот отпасовал направо — в свободную зону. Так почему же Соболев остановился и туда не побежал? Вроде этот ход напрашивался. Не знаю... Может, он просто хотел посмотреть, как будет решать эпизод Глушенков? Но сам-то ты должен поучаствовать в завершающей стадии атаки. Странно. Вообще он был каким-то невразумительным. Пользы не принес, не забил. Сработал вхолостую», — заявил Орлов «СЭ».
20 апреля в Санкт-Петербурге состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Химками». Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный гол на свой счет записал аргентинский нападающий сине-бело-голубых Лусиано, забивший на 22-й минуте игры.
Александр Соболев вышел на поле на 71-й минуте, заменив Лусиано.
Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года, заплатив 10 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, забив один гол и отдав одну голевую передачу. В Кубке же он сыграл 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро.
Орлов — об игре Соболева с "Химками": был невразумительным, пользы не принес
Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре Александра Соболева в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Химок».
Фото: ФК "Зенит"