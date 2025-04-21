«Если бы до этого «Спартак» не потерял очки в матчах с «Рубином», «Ахматом» и «Динамо» из Махачкалы, то все зависело от «красно-белых». Но теперь все зависит уже не от них, а от «Краснодара» и «Зенита». На данный момент такая ситуация», — заявил Юран «Матч ТВ».
Напомним, «Акрон» не смог одолеть в домашнем матче 25-го тура РПЛ московский «Спартак», упустив преимущество в 2 мяча и проиграв 2:3.
До завершения Российской Премьер-Лиги «Спартаку» осталось сыграть пять матчей. Уже 26 апреля красно-белые выйдут на поле домашнего стадиона «Лукойл Арена» против ЦСКА. Затем их ждут три выездные встречи подряд с «Факелом», «Динамо Москва», «Крыльями Советов», а в последнем туре — домашний поединок с «Химками».
После 25 туров команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. От лидирующего «Краснодара» красно-белые отстают на пять очков.
Юран — о шансах "Спартака" на титул: теперь всё зависит уже не от них, а от "Краснодара" и "Зенита"
Экс-форвард московского «Спартака» Сергей Юран прокомментировал положение команды в борьбе за титул РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"