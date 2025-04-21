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"Они попали в неприятную ситуацию, но нам нужно было думать о себе". Кассьерра оценил матч "Зенита" с "Химками"

Колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра прокомментировал результат домашнего матча 25 тура РПЛ с подмосковными "Химками" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"
- Трудный матч, мы создали много шансов, но реализовать их не получилось. Конечно, нам хотелось забить ещё, чтобы чувствовать себя увереннее. "Химки" попали в неприятную ситуацию, но нам нужно было думать о себе. Никакой недооценки не было, - передаёт слова Кассьерры Metaratings.ru.

20 апреля на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге прошёл матч 25 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Химки", который завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 22-й минуте игры забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

"Зенит" находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 25 матчах и отставая на два очка от лидирующего "Краснодара". "Химки" с 23 очками занимают 12-ю строчку.

За несколько дней до матча появилась информация, что ряд игроков основного состава "Химок" бойкотировал тренировки команды из-за невыплат заработной платы, 18 апреля все футболисты вернулись к тренировочным занятиям.

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