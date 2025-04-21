"По составу "Спартак" точно конкурент "Зениту", а рядом больше нет других клубов. Впереди у москвичей матч против ЦСКА. Предстоящая игра ответит на многие вопросы. Возможная ничья может лишить "Спартак" и ЦСКА шансов на золото, если "Краснодар" и "Зенит" выиграют свои матчи", - приводит слова Писарева "Матч ТВ".
После 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" имеет в своём активе 50 очков, которые позволяют красно-белым занимать третье место в турнирной таблице.
В следующем туре подопечные Деяна Станковича в субботу, 26 апреля, на своём поле сыграют против ЦСКА, который с 48-ю очками располагается на четвертой строчке. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Напомним, в первом круге "Спартак" одержал победу со счётом 2:0.
Писарев: по составу "Спартак" - конкурент "Зениту", а рядом других клубов нет
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о шансах московского "Спартака" стать чемпионом России в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"