Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
20:00
ЭспаньолНе начат
Барселона
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
21:45
ПСЖНе начат

Игорь Юрганов: проблема "Факела" в везении

Защитник "Факела" Игорь Юрганов высказался о плохой реализации команды.
Фото: ФК "Факел"
"Проблема "Факела" только в реализации? Знаете, в везении… Бывает, у некоторых команд моментов нет, а мяч залетает. У нас вроде бы моменты есть, но мяч ни в какую не хочет заходить: то вратарь чудеса творит, то сами не забиваем", - цитирует Юрганова "РБ Спорт".

После 25-ти сыгранных туров воронежский "Факел" располагается на последнем месте в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками. Ранее Дмитрий Пятибратов ушел в отставку с поста главного тренера команды, его место занял Игорь Шалимов.

В 26-м туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Шалимова сыграет на выезде с казанским "Рубином", который занимает 8-е место в таблице с 36-ю очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится