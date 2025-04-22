"Проблема "Факела" только в реализации? Знаете, в везении… Бывает, у некоторых команд моментов нет, а мяч залетает. У нас вроде бы моменты есть, но мяч ни в какую не хочет заходить: то вратарь чудеса творит, то сами не забиваем", - цитирует Юрганова "РБ Спорт".
После 25-ти сыгранных туров воронежский "Факел" располагается на последнем месте в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками. Ранее Дмитрий Пятибратов ушел в отставку с поста главного тренера команды, его место занял Игорь Шалимов.
В 26-м туре Российской Премьер-Лиги команда Игоря Шалимова сыграет на выезде с казанским "Рубином", который занимает 8-е место в таблице с 36-ю очками в своем активе.
Игорь Юрганов: проблема "Факела" в везении
Защитник "Факела" Игорь Юрганов высказался о плохой реализации команды.
Фото: ФК "Факел"