"Правильно, что лига вмешалась в ситуацию с "Химками". Надо выразить уважение Александру Алаеву и всем, кто принимал решение. Было бы неправильно по отношению к тем, кто уже сыграл с ними два матча и потерял очки, оставить команду валять дурака. Со спортивной точки зрения это было бы некорректно", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
18 апреля президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев побывал в расположении подмосковных "Химок" и заявил, что в футбольном клубе было введено внешнее управление. Данное решение было принято на фоне многомиллионных долгов "Химок", многомесячных задержек по выплате заработной платы футболистам, членам тренерского и административного штабов.
После 25-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 "Химки", имея в своём активе 23 очка, располагаются на двенадцатом месте в турнирной таблице.
Черданцев: правильно, что РПЛ вмешалась в ситуацию с "Химками" и не оставила команду валять дурака
Спортивный журналист Георгий Черданцев поделился своим мнением о ситуации, которая сложилась вокруг подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"