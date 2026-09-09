Гаврилов: рано начали говорить о возможном чемпионстве "Спартака"

- Последнюю игру "Спартака" с "Динамо" не смотрел, но результат знаю. Конечно, рано начали говорить о возможном чемпионстве красно-белых. Чемпионат только начался, всё может быть. "Спартак" и до матча с "Динамо" играл не всегда хорошо.
Стабильности нет. Надо работать и трудиться, - приводит слова Гаврилова "Чемпионат".
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил столичному "Динамо" со счетом 1:2, в шестом туре красно-белые сыграли вничью с "Оренбургом" на домашнем стадионе - 1:1.
После семи сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.