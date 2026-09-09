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Гаврилов: рано начали говорить о возможном чемпионстве "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о текущем турнирном положении красно-белых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гаврилова, о чемпионстве "Спартака" начали рано говорить - у команды нет стабильности.

- Последнюю игру "Спартака" с "Динамо" не смотрел, но результат знаю. Конечно, рано начали говорить о возможном чемпионстве красно-белых. Чемпионат только начался, всё может быть. "Спартак" и до матча с "Динамо" играл не всегда хорошо.
Стабильности нет. Надо работать и трудиться, - приводит слова Гаврилова "Чемпионат".

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил столичному "Динамо" со счетом 1:2, в шестом туре красно-белые сыграли вничью с "Оренбургом" на домашнем стадионе - 1:1.

После семи сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть баллов.

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