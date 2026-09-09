Чернышов прокомментировал возможный переход Головина в "Спартак"

- Любая покупка такого футболиста - заявка на что-то серьёзное. Но всегда существует момент адаптации, ведь Головин долго жил в другой стране и играл в местный футбол. Процесс адаптации в новой команде непрост. Но если Александр перейдёт, то "Спартак" станет намного сильнее, чем сейчас, - передаёт слова Чернышова "Советский спорт".
Ранее появилась информация, что москвичи направили "Монако" предложение в размере 19 миллионов евро. Головину, в свою очередь, якобы готовы предоставить четырёхлетний контракт с зарплатой около пяти миллионов евро за сезон.
30-летний хавбек представляет "Монако" с 2018 года. До переезда во Францию Головин выступал в чемпионате России за ЦСКА.