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Чернышов прокомментировал возможный переход Головина в "Спартак"

Андрей Чернышов считает, что "Спартак" заметно прибавит в качестве в случае трансфера Александра Головина.
Фото: Getty Images
Бывший тренер красно-белых при этом обратил внимание на возможные сложности для полузащитника после многолетней карьеры во Франции.

- Любая покупка такого футболиста - заявка на что-то серьёзное. Но всегда существует момент адаптации, ведь Головин долго жил в другой стране и играл в местный футбол. Процесс адаптации в новой команде непрост. Но если Александр перейдёт, то "Спартак" станет намного сильнее, чем сейчас, - передаёт слова Чернышова "Советский спорт".

Ранее появилась информация, что москвичи направили "Монако" предложение в размере 19 миллионов евро. Головину, в свою очередь, якобы готовы предоставить четырёхлетний контракт с зарплатой около пяти миллионов евро за сезон.

30-летний хавбек представляет "Монако" с 2018 года. До переезда во Францию Головин выступал в чемпионате России за ЦСКА.

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