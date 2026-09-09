Пресс-служба ЦСКА официально объявила о подписании полузащитника Ивана Олейникова, который является воспитанником красно-синих.
Ранее сообщалось, что на футболиста претендовал казанский "Рубин" - Олейников должен был пройти медосмотр, но отказался от перехода из-за предложения от ЦСКА.
В нынешнем сезоне Олейников провел за "Крылья Советов" во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.
Иван Олейников перешел в ЦСКА из "Крыльев Советов"
ЦСКА объявил о переходе Ивана Олейникова.
Фото: ПФК ЦСКА