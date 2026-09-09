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Батраков рассказал, действительно ли его мог подписать "ПСЖ"

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков рассказал, действительно ли он мог перейти в "ПСЖ".
Фото: GETTY IMAGES
По словам Батракова, его представители общались с "ПСЖ", но парижане отказались от трансфера полузащитника.

- По поводу "ПСЖ", опять же, все это были не слухи. Мои представители контактировали с представителями "ПСЖ", это правда.
И вроде как я был им интересен им, но по каким-то причинам, уже от меня независящим, не сложилось.

Но я не расстроен. Я сейчас счастлив безумно, - сказал Батраков в видео на YouTube-канале Nobel.

В летнее трансферное окно Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" и заключил контракт до лета 2031 года. Сообщалось, что россиянином интересовался французский "ПСЖ", за который на данный момент выступает Матвей Сафонов, но трансфер сорвался и парижане переключились на других кандидатов.

В составе турецкого клуба полузащитник вышел на поле в двух матчах Суперлиги и не отметился результативными действиями.

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