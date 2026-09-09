Батраков рассказал, действительно ли его мог подписать "ПСЖ"

- По поводу "ПСЖ", опять же, все это были не слухи. Мои представители контактировали с представителями "ПСЖ", это правда.
И вроде как я был им интересен им, но по каким-то причинам, уже от меня независящим, не сложилось.
Но я не расстроен. Я сейчас счастлив безумно, - сказал Батраков в видео на YouTube-канале Nobel.
В летнее трансферное окно Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" и заключил контракт до лета 2031 года. Сообщалось, что россиянином интересовался французский "ПСЖ", за который на данный момент выступает Матвей Сафонов, но трансфер сорвался и парижане переключились на других кандидатов.
В составе турецкого клуба полузащитник вышел на поле в двух матчах Суперлиги и не отметился результативными действиями.