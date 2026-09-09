Для 21-летнего российского полузащитника предстоящая встреча станет дебютной в главном еврокубковом турнире.
В стартовый состав стамбульцев вошли: Чакыр, Якобс, Санчес, Шаллаи, Сара, Сане, Акгюн, Эльмалы, Торрейра, Йылмаз, Батраков.
Летом хавбек покинул "Локомотив" и заключил с "Галатасараем" контракт до 2031 года.
Батраков выйдет в старте "Галатасарая" на матч Лиги чемпионов со "Спортингом"
Алексей Батраков выйдет с первых минут за "Галатасарай" в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Спортинга".
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