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Батраков выйдет в старте "Галатасарая" на матч Лиги чемпионов со "Спортингом"

Алексей Батраков выйдет с первых минут за "Галатасарай" в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Спортинга".
Фото: Getty Images
Для 21-летнего российского полузащитника предстоящая встреча станет дебютной в главном еврокубковом турнире.

В стартовый состав стамбульцев вошли: Чакыр, Якобс, Санчес, Шаллаи, Сара, Сане, Акгюн, Эльмалы, Торрейра, Йылмаз, Батраков.

Летом хавбек покинул "Локомотив" и заключил с "Галатасараем" контракт до 2031 года.

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