Стал известен срок контракта Олейникова с ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

- Иван Олейников – футболист ПФК ЦСКА ! Игрок подписал контракт до конца июня 2029 года. За армейцев Олейников будет играть под номером 19, - сообщает пресс-служба "армейцев".

В нынешнем сезоне Олейников провел за "Крылья Советов" во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи. Ранее он выступал за грозненский "Ахмат", "Чайку", ярославский "Шинник" и воронежский "Факел".После семи сыгранных туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе.