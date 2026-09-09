Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Волна
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Красное Знамя-СиндЕкат
0 - 4 0 4
СКА-ХабаровскЗавершен
Калуга
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Динамо Киров
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Сокол
1 - 1 (П 5 - 6) 1 156
ЛенинградецЗавершен
Муром
1 - 0 1 0
ВелесЗавершен
Волгарь
0 - 0 0 0
Волга Ул2 тайм
Динамо Ставрополь
0 - 1 0 1
Нижний Новгород2 тайм
Чертаново
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Динамо СПБ
1 - 0 1 0
Сочи1 тайм
Дружба
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
19:45
ВикингНе начат
Барселона
19:45
ФейеноордНе начат
Наполи
22:00
АрсеналНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
ГалатасарайНе начат
ПСЖ
22:00
СлованНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат

Стал известен срок контракта Олейникова с ЦСКА

Стали известны подробности соглашения Ивана Олейникова с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
- Иван Олейников – футболист ПФК ЦСКА! Игрок подписал контракт до конца июня 2029 года. За армейцев Олейников будет играть под номером 19, - сообщает пресс-служба "армейцев".

В нынешнем сезоне Олейников провел за "Крылья Советов" во всех турнирах девять матчей и записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи. Ранее он выступал за грозненский "Ахмат", "Чайку", ярославский "Шинник" и воронежский "Факел".

После семи сыгранных туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится