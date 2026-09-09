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Батраков рассказал, почему быстро согласился на переход в "Галатасарай"

Алексей Батраков объяснил, почему минувшим летом согласился сменить "Локомотив" на "Галатасарай".
Фото: Getty Images
Одним из главных факторов для 21-летнего полузащитника стала возможность выступить в Лиге чемпионов.

- Клуб играет в Лиге чемпионов. Для меня сыграть в этом турнире - это мечта. Я долго не думал. Мне кажется, многие на моём месте тоже бы так поступили. Ещё подкупало, какие футболисты сейчас находятся в составе "Галатасарая", - рассказал Батраков на ютуб-канале Nobel.

Российский футболист перебрался в стамбульский клуб из "Локомотива" в августе. Его контракт с "Галатасараем" рассчитан до лета 2031 года.

После перехода Батраков успел провести две встречи за новую команду. Результативными действиями полузащитник пока не отметился.

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