Батраков рассказал, почему быстро согласился на переход в "Галатасарай"

- Клуб играет в Лиге чемпионов. Для меня сыграть в этом турнире - это мечта. Я долго не думал. Мне кажется, многие на моём месте тоже бы так поступили. Ещё подкупало, какие футболисты сейчас находятся в составе "Галатасарая", - рассказал Батраков на ютуб-канале Nobel.
Российский футболист перебрался в стамбульский клуб из "Локомотива" в августе. Его контракт с "Галатасараем" рассчитан до лета 2031 года.
После перехода Батраков успел провести две встречи за новую команду. Результативными действиями полузащитник пока не отметился.