Батраков рассказал, почему быстро согласился на переход в "Галатасарай"

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- Клуб играет в Лиге чемпионов. Для меня сыграть в этом турнире - это мечта. Я долго не думал. Мне кажется, многие на моём месте тоже бы так поступили. Ещё подкупало, какие футболисты сейчас находятся в составе "Галатасарая", - рассказал Батраков на ютуб-канале Nobel.