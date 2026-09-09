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В "Факеле" высказались о возможном подписании Ахметова и Зделара

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о возможном подписании Саши Зделара и Ильзата Ахметова.
Фото: ФК "Факел"
По словам Пименова, Ахметова и Зделара рассматривают в клубе.

- Ахметов и Зделар — интересные игроки, все однозначно рассматриваются. Но пока нет смысла говорить о чем?то конкретно.
Они на радаре, как и многие другие футболисты, - приводит слова Пименова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Факел" на правах свободных агентов может подписать полузащитников Ильзата Ахметова и Сашу Зделара.

В прошлом сезоне Ильзат Ахметов выступал за самарские "Крылья Советов" - он провел за волжан во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач.

Саша Зделар выступал за ЦСКА с 2022 по 2025 год - всего он провел за клуб во всех турнирах 96 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. С февраля 2025 года по август того же года он был игроком петербургского "Зенита", а в январе текущего года перешел на правах свободного агента в "Партизан". На данный момент игрока находится без клуба.

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