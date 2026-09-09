Вратари: Данил Ладоха, Сергей Мокроусов (оба – "Торпедо", Москва), Игнат Тереховский ("Акрон", Тольятти), Даниил Лукин ("Спартак", Москва).
Защитники: Никита Бабакин, Максим Радченко (оба – "Ростов"), Ильяс Ахмедов ("Динамо" Махачкала), Дмитрий Шумихин ("Зенит-2", Санкт-Петербург), Артём Хмарин ("Краснодар"), Александр Тарасов ("Спартак", Кострома), Игорь Русяев ("Челябинск"), Даниил Чевардин ("Локомотив", Москва), Даниил Плотников ("Арсенал", Тула), Матвей Бордачёв ("Факел", Воронеж), Артём Крутовских ("Текстильщик", Иваново), Платон Платонов ("Нефтехимик", Нижнекамск).
Полузащитники: Михаил Умников ("Ротор", Волгоград), Дмитрий Александров ("Динамо", Махачкала), Артём Пономарчук (ЦСКА, Москва), Станислав Топинка ("Динамо", Брянск), Тимофей Маринкин, Виктор Окишор (оба – "Динамо", Москва), Виталий Бондарев ("Урал", Екатеринбург), Егор Гуренко ("Динамо", Владивосток), Даниил Кондаков ("Зенит", Санкт-Петербург), Никита Васильев ("Нефтехимик", Нижнекамск), Матвей Иванов ("Зенит-2", Санкт-Петербург), Андрей Касаджиков ("Оренбург"), Никита Массалыга ("Спартак", Москва), Глеб Пополитов, Иван Бобёр, Тимофей Комиссаров, Артём Сидоренко, Андрей Ивлев (все – "Нижний Новгород").
Нападающие: Казбек Мукаилов ("Крылья Советов", Самара), Александр Помалюк ("Текстильщик", Иваново), Степан Глотов ("СКА-Хабаровск").
Напомним, что 28 сентября молодежная сборная России сыграет с Северной Македонией в Скопье, а 2 и 5 октября проведет выездные встречи со сверстниками из Сербии.
Стал известен расширенный состав молодежной сборной России
Молодежная сборная России объявила расширенный состав команды.
Фото: РФС