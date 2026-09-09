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Капитан "Спартака" высказался о камерунском защитнике Ву

Роман Зобнин высоко оценил адаптацию Кристофера Ву в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
Капитан красно-белых отметил стремление камерунского защитника освоить русский язык и наладить общение с российскими партнёрами.

- Ву - отличный и открытый парень. Очень старается учить русский язык, шутить с нами, с русскими ребятами. Он очень хорошо адаптировался в команде. Ву - это пример того, какими должны быть легионеры в РПЛ, - цитирует футболиста "Матч ТВ".

В "Спартак" Ву перебрался в сентябре 2025 года из французского "Ренна". За московский клуб центральный защитник провёл 38 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя голами.

Следующую встречу красно-белые проведут 13 сентября. В восьмом туре чемпионата России "Спартак" примет "Ростов".

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