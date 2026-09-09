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С "Ростова" сняли трансферный бан

С "Ростова" снят запрет на регистрацию новых футболистов.
Фото: ФК "Ростов"
В пресс-службе Российского футбольного союза сообщили о снятии трансферного бана с "Ростова" и "Сочи" - обоим клубам запретили регистрировать новичков 28 августа.

В летнее трансферное окно ростовчане подписали Олакунле Олусегуна из "Краснодара", а также на правах свободного агента подписали Максима Мухина, Игора Ногрейру и Ярослава Михайлова.

После семи сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками, сочинцы располагаются на третьей строчке в таблице Первой Лиги с 19 баллами в своем активе.

Источник: "СЭ".

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