По информации источника, Ильзат Ахметов близок к переходу в воронежский "Факел" - стороны обсуждают контракт на один год с зарплатой в 2,5 миллионов рублей в месяц.
В прошлом сезоне Ильзат Ахметов выступал за самарские "Крылья Советов" - он провел за волжан во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее он был игроком ЦСКА, "Краснодара", казанского "Рубина" и петербургского "Зенита". На данный момент 28-летний полузащитник является свободным агентом.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Ахметов близок к переходу в клуб РПЛ - источник
Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"