Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Волна
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Красное Знамя-СиндЕкат
0 - 4 0 4
СКА-ХабаровскЗавершен
Калуга
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Динамо Киров
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Сокол
1 - 1 (П 5 - 6) 1 156
ЛенинградецЗавершен
Муром
1 - 0 1 0
ВелесЗавершен
Волгарь
0 - 0 0 0
Волга Ул2 тайм
Динамо Ставрополь
0 - 1 0 1
Нижний Новгород2 тайм
Чертаново
1 - 1 1 1
Нефтехимик1 тайм
Динамо СПБ
1 - 0 1 0
Сочи1 тайм
Дружба
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
19:45
ВикингНе начат
Барселона
19:45
ФейеноордНе начат
Наполи
22:00
АрсеналНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
ГалатасарайНе начат
ПСЖ
22:00
СлованНе начат
Ливерпуль
22:00
АтлетикоНе начат

Ахметов близок к переходу в клуб РПЛ - источник

Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, Ильзат Ахметов близок к переходу в воронежский "Факел" - стороны обсуждают контракт на один год с зарплатой в 2,5 миллионов рублей в месяц.

В прошлом сезоне Ильзат Ахметов выступал за самарские "Крылья Советов" - он провел за волжан во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее он был игроком ЦСКА, "Краснодара", казанского "Рубина" и петербургского "Зенита". На данный момент 28-летний полузащитник является свободным агентом.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится