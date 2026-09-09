Петржела: Головин выберет "Зенит", а не "Спартак". Это очень простой выбор

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- Головин выберет " Зенит ", а не " Спартак ". Это очень простой выбор. "Зенит" - сильнейший клуб России. Играть там престижнее и выгоднее с точки зрения финансов. Сколько бы "Спартак" ни предложил за Головина, "Зенит" предложит больше, - приводит слова Петржелы "Советский спорт"

Бывший наставник петербуржцев объяснил свой прогноз спортивными и финансовыми возможностями сине-бело-голубых.Ранее появилась информация об официальном предложении красно-белых по трансферу 30-летнего хавбека. Интерес к футболисту также приписывают "Зениту".Головин играет за "Монако" с 2018 года, а его действующий контракт рассчитан до 2029-го. За монегасков россиянин провёл 271 встречу, забил 40 мячей и сделал 48 ассистов на партнёров.