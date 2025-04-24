- Да, мне подходит игра в оттяжке. Я – нападающий, но в последних играх действительно приходится играть "десятку". В этом нет никакой проблемы для меня, главное, что "Зенит" одерживает победы в последних матчах, - заявил Матео "Metaratings.ru"
В текущем сезоне колумбийский нападающий провел 32 матча во всех турнирах за "Зенит", забив 11 голов и отдав 5 голевых передач.
На данный момент команда Семака идет на втором месте в РПЛ, имея в своем активе 53 очка в 25 матчах. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с московским "Динамо". Встреча состоится 26 апреля в 14:00.
Кассьерра - о своей игровой позиции: я – нападающий, но в последних играх приходится играть "десятку"
Нападающий "Зенита" Маттео Кассьерра высказался об игре не на своей привычной позиции.
Фото: ФК "Зенит"