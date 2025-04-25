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Балахнин назвал единственный фактор, за счет которого "Динамо" может отобрать очки у "Зенита"

Футбольный эксперт Сергей Балахнин ответил на вопрос, в чем состоит шанс московского "Динамо" на победу в матче 26-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Не вижу особых шансов или преимуществ. "Зенит" сильнее во всех компонентах. Даже в психологии. Бело-голубые потеряли мотивацию из-за того, что уже даже за медали сложно бороться. А у "Зенита" золото рядом. Единственное, за счет чего москвичи могут взять очки, – это просто мотивация обыграть "Зенит", - приводит слова Балахнина "Евро-Футбол.Ру".

Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" встретятся друг с другом в субботу, 26 апреля, в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч пройдёт на стадионе "ВТБ Арена", его начало запланировано на 14:00 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

Напомним, в первом круге матч между "Зенитом" и "Динамо" завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

После 25-го тура чемпионата России "Зенит" с 53-я очками располагается в турнирной таблице на второй строчке, а "Динамо" с 46-ю очками занимает пятое место.

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