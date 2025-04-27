- Честно говоря, у меня вызвало удивление появление в старте Абдулкадырова. Я знал, что Дивеев с травмой, но был же ещё Лукин. Надо отдать должное, Джамал сыграл очень хорошо. Пенальти — это несчастье, его не надо обвинять, - сказал Гришин корреспонденту "Чемпионата".
Напомним, во вчерашнем матче "Спартака" и ЦСКА защитник гостей Джамалутдин Абдулкадыров впервые сыграл в официальной встрече за основную команду. На 87 минуте мяч попал в руку Абдулкадырову и был назначен пенальти, который реализовал Барко.
Благодаря победе, команда Марко Николича поднялась на третью строчку в чемпионате, набрав 51 очко в 26 турах.
Гришин: у меня вызвало удивление появление в старте Абдулкадырова
Экс-тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин оценил дебют Джамалутдина Абдулкадырова за "армейцев" в матче со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"