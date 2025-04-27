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Алдонин объяснил, почему не согласен с пенальти в ворота ЦСКА в матче со "Спартаком"

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о назначении пенальти в ворота "армейцев" в матче 26-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"В моменте с пенальти в ворота ЦСКА, мягко говоря, я не согласен. Это была не прямая игра рукой, до этого была борьба с соперником. Но ЦСКА здорово среагировал! Почти сразу же забил мяч", - приводит слова Алдонина "Чемпионат".

Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими "Спартаком" и ЦСКА прошёл 26 апреля на стадионе "Лукойл Арена". Победу в этой встрече одержал "армейский" клуб со счётом 2:1.

Пенальти, о котором идет речь, был назначен главным арбитром Кириллом Левниковым на 86 минуте за игру рукой в своей штрафной площади защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова. Пенальти реализовал Барко - именно этот гол стал единственным для красно-белых в данной встрече.

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