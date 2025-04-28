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"За такое надо наказывать". Экс-арбитр Федотов назвал ошибки главного рефери матча "Динамо" - "Зенит" Мешкова

Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов оценил работу главного арбитра матча 26 тура чемпионата России "Динамо" - "Зенит" (1:1) Виталия Мешкова.
Фото: РПЛ
- Игра повышенной сложности. Ничего серьёзного со стороны Мешкова не было. Есть непоказанные жёлтые: на 58-й минуте Барриосу за грубую игру и на 70-й - Мостовому за симуляцию. Тот нарисовал прыжок - за такое надо наказывать, - передаёт слова Федотова "Чемпионат".

Главный рефери матча 26 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Зенит" (1:1) Виталий Мешков показал в этой встрече четыре жёлтые карточки - по две игрокам каждой из команд. Колумбийский опорный полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос получил жёлтую карточку за грубую игру на 90+2-й минуте игры, следующий матч "Зенита" в РПЛ футболист пропустит из-за дисквалификации.

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