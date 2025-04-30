«Просто «Вест Хэм» не платит, ссылаясь на то, что мы — российский клуб, есть санкции и так далее. CAS, к сожалению, откладывает решение этого вопроса по непонятным для нас причинам. На мой взгляд, ситуация достаточно очевидная и не может быть вынесения решения не в нашу пользу. Безусловно, необходимо обязать «Вест Хэм» произвести оплату. Но, вероятно, могут быть замешаны и политические факторы, в рамках которых CAS не спешит взять не себя эту миссию. На начальном этапе были попытки достижения мирового соглашения — мы предлагали им неоднократно массу механизмов, которые не предполагают отправку денежных средств напрямую в Россию», — заявил Бабаев «СЭ».
Ранее ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА еще 17,43 миллионов евро за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича, который перешёл в английский клуб летом 2021 года. Однако «молотобойцы» подали апелляцию. Если долг не будет погашен, сумма компенсации увеличится до €25,65 млн, а клубу запретят регистрировать новых игроков на три года.
В декабре ФИФА наложила аналогичный запрет на ЦСКА из-за задолженности перед «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке. Однако после погашения долга запрет был снят.
Стоит отметить, что за «Вест Хэм» Влашич провел только один сезон, в котором принял участие в 31 матче, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. После этого был отправлен в аренду в «Торино», а через год итальянский клуб выкупил хорвата за 10,6 миллионов евро.
Бабаев — о деле Влашича: "Вест Хэм" отказывается платить, ссылаясь на санкции
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился подробностями разбирательства по делу о трансфере Николы Влашича в «Вест Хэм».
Фото: ФК ЦСКА