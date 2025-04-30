"За неподобающее поведение команды — пять жёлтых карточек футболистов и двух официальных лиц клуба (Николич и Крамаренко) — штраф 100 тысяч рублей. Николичу штраф 30 тысяч рублей за систематические выходы за пределы технической зоны. Станкович за неоднократные выходы за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч", - заявил Григорьянц.
Также глава КДК РФС добавил, что красно-белые оштрафованы за скандирование болельщиками ненормативной лексики (30 тысяч рублей), бросок бутылки на поле (50 тысяч рублей) и неподобающее поведение клуба (100 тысяч рублей).
ЦСКА оштрафован за выход представителя клубного СМИ на поле после окончания матча (20 тысяч рублей), скандирование болельщиками ненормативной лексики (30 тысяч рублей), а также за неподобающее поведение команды (100 тысяч рублей) и покидание Пьяничем технической зоны после замены (10 тысяч рублей).
Напомним, что ЦСКА одержал победу над московским "Спартаком" в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. После 26-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком, красно-белые занимают 4 место с 50-ю очками в своем активе.
В 27-м туре чемпионата России подопечные Деяна Станковича сыграют на выезде с воронежским "Факелом", а "армейцы" отправятся на выезд к грозненскому "Ахмату".
Источник: "Матч ТВ".
КДК РФС оштрафовал тренеров "Спартака" и ЦСКА по итогам дерби
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах для тренеров "Спартака" и ЦСКА по итогам матча 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"