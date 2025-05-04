"Результатом не доволен, это было видно в конце матча. Игрой доволен. Стоит старая проблема, мы не можем забивать мячи, хотя имеем большое количество моментов. Надеюсь, что это очко поможет "Ахмату" в борьбе за выживание", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
4 мая московский ЦСКА в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде проводил матч с грозненским "Ахматом". Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Благодаря этому результату ЦСКА набрал 52 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Марко Николича 10 мая на своём поле сыграет против футбольного клуба "Краснодар". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Николич - о ничьей с "Ахматом": результатом не доволен, игрой доволен
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом" (1:1).
Фото: ПФК ЦСКА