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Metaratings: Хлусевич хочет летом уйти из "Спартака", клуб готов его продать

По информации СМИ, правый защитник "Спартака" Даниил Хлусевич хочет ближайшим летом покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что красно-белые готовы рассмотреть варианты продажи 24-летнего футболиста. При этом вероятность аренды игрока мала.

Защитником интересуется несколько клубов Российской Премьер-Лиги. Кроме того, агент Хлусевича ищет варианты продолжения карьеры для своего клиента за рубежом.

Даниил Хлусевич является игроком "Спартака" с января 2022 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Защитник принял участие в 15 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился, но получил 4 жёлтые карточки.

Источник: Metaratings

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