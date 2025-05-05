Сообщается, что красно-белые готовы рассмотреть варианты продажи 24-летнего футболиста. При этом вероятность аренды игрока мала.
Защитником интересуется несколько клубов Российской Премьер-Лиги. Кроме того, агент Хлусевича ищет варианты продолжения карьеры для своего клиента за рубежом.
Даниил Хлусевич является игроком "Спартака" с января 2022 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 4 миллиона евро.
В текущем сезоне Защитник принял участие в 15 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился, но получил 4 жёлтые карточки.
Источник: Metaratings
Metaratings: Хлусевич хочет летом уйти из "Спартака", клуб готов его продать
По информации СМИ, правый защитник "Спартака" Даниил Хлусевич хочет ближайшим летом покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"