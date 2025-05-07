«Я считаю, что продлить Станковича — это хорошее решение. Вспоминая еще и предыдущих тренеров... Тот же Абаскаль. Я про него напоминаю для того, чтобы вы понимали, что нужно слушать умных людей, которые всю свою жизнь футболу отдали. Срок продления контракта до 2028 года не много ли? Многовато, да. С учетом того, что происходит у нас в чемпионате, на год было бы нормально», — заявил Мостовой «СЭ».
Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» 1 июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 38 матчей, одержав 23 победы, 6 раз сыграв вничью и 9 раз потерпев поражение. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Станкович уже работал тренером в таких командах, как «Сампдория», «Ференцварош» и «Црвена Звезда».
После 27-го тура «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко.
Мостовой — о новом контракте Станковича со "Спартаком": продление до 2028 года многовато
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное продление контракта «Спартака» с главным тренером Деяном Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"