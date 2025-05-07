"Ятимов на сегодняшний день — основной вратарь "Ростова". Своей игрой он это подтверждает во всех матчах, начиная с ноября. Ни разу не дал в себе усомниться. Но тут стоит сказать, что у нас контракт с Ятимовым на пять лет. Так что можно сказать, что у нас есть вратарь на долгие годы", - цитирует Кафанова "Матч ТВ".
Рустам Ятимов перешел в "Ростов" из "Истиклола" летом 2024 года за 230 тысяч евро и заключил контракт до лета 2029 года. В этом сезоне голкипер провел за южан во всех турнирах 24 матча, пропустил 31 мяч и сохранил свои ворота "сухими" в 5-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 1,5 миллионов евро.
После 27-ми сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками в своем активе.
Кафанов: Ятимов ни разу не дал в себе усомниться - у нас есть вратарь на долгие годы
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов высказался об игре Рустама Ятимова.
Фото: ФК "Ростов"