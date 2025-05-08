"Мы видели у Соболева достаточно моментов, чтобы забивать. Были и такие моменты, где и я мог забить не вставая. У нас с Сашей были одинаковые шансы. Для нападающего важно везение. При хорошей работе оно появляется. После футболист начинает забивать даже в моментах, когда это кажется невозможным", - цитирует Игонина "Чемпионат".
Александр Соболев летом 2024 года перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.
После 27-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 57-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.
Игонин: у Соболева были моменты, где и я мог бы забить
Экс-игрок сборной России Алексей Игонин высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"