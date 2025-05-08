- Альба долгое время работал с Карпиным. Он не стал сильно менять игровую концепцию "Ростова". Поменял какие-то нюансы, но на этом всё. Так что без Карпина "Ростов" продолжил играть так же, как играл с ним. Может, Валерий Георгиевич продолжает принимать участие в жизни клуба. Всё-таки это важное для него место, в таких ситуациях сложно просто взять и совсем уйти, - передаёт слова Ковтуна Metaratings.ru.
56-летний главный тренер сборной России Валерий Карпин в конце февраля 2025 года покинул пост главного тренера "Ростова", который с марта 2022 года занимал на правах совмещения. После его ухода должность наставника команды занял испанец Джонатан Альба, который ранее работал в штабе Карпина тренером-аналитиком.
Под руководством Альбы "Ростов" набрал 12 очков в 9 весенних матчах РПЛ, одержав 3 победы при 3 ничьих и 3 поражениях, и вышел в финал нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России, во втором этапе 1/2 финала обыграв на выезде московский "Локомотив" (2:0).
Ковтун: Альба не стал сильно менять игровую концепцию "Ростова". Без Карпина играют так же, как играли с ним
Экс-защитник "Ростсельмаша" Юрий Ковтун высказался об игре "Ростова" после ухода главного тренера Валерия Карпина.
Фото: РФС