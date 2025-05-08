Брызгалов - о матче со "Спартаком": не хватило рассудительности, чтобы более хладнокровно сыграть в атаке

- Во втором тайме "Спартак" перестроился на пять защитников, а мы немного не разобрались, нервничали. Хотели быстрее доставить мяч в атаку, забить. Не хватило рассудительности, чтобы более хладнокровно сыграть в атаке, - сказал Брызгалов "Чемпионату".
Напомним, 4 мая матч 27 тура между "Факелом" и "Спартаком" завершился безголевой ничьей. На 25 минуте игрок красно-белых Руслан Литвинов получил прямую красную карточку.
На данный момент "Факел" занимает последнюю строчку в чемпионате, имея в своем активе 16 очков и отставая от зоны стыковых матчей на 7 очков. В следующем туре воронежцы на своем поле примут московский "Локомотив". Встреча состоится 11 мая.