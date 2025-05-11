"Всё в руках "Краснодара", но его чемпионство уже не столь очевидно. Что касается "Зенита", то там есть над чем работать. В Махачкале был совсем не чемпионский футбол", - сказал Созин "Чемпионату".
В субботу, 10 мая, "Зенит" в Махачкале обыграл местное "Динамо" (1:0), а "Краснодар" в Москве уступил ЦСКА (0:1). Отрыв "быков" от петербуржцев сократился до одного очка. Командам до конца чемпионата осталось провести два тура.
Созин: "Зенит" не показал чемпионскую игру в Махачкале
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу "Зенита" над махачкалинским "Динамо" в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"