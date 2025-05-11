Газзаев раскритиковал игру "Краснодара" против ЦСКА

"Краснодар" идёт к первому месту в национальном первенстве, но сложилось впечатление, что ЦСКА стремилось больше. Последние матчи всегда самые сложные. Тут надо показывать свои чемпионские амбиции. А получилось так, что ЦСКА, особенно в втором тайме, показал себя лучше", - сказал Газзаев "Чемпионату".
В субботу, 10 мая, ЦСКА с минимальным счетом 1:0 обыграл "Краснодар" в 28-м туре РПЛ. После поражения отрыв краснодарцев от идущего вторым "Зенита" сократился до одного очка. Командам осталось провести в чемпионате по две игры. "Быкам" предстоит сыграть с "Оренбургом" и московским "Динамо", у петербуржцев впереди матчи против "Ростова" и "Ахмата".